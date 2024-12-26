Bursa'da hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevler konteynerin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'taki iş yerinin girişinde bulunan ve ofis olarak kullanıldığı öğrenilen konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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