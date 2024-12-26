Türk Büro-Sen Bursa Adliye Şubesi lokma döktürdü

Türk Büro-Sen Bursa Adliye Şubesince, Bursa Adliyesindeki silahlı saldırı nedeniyle lokma döktürüldü.

Adliye bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Türk Büro-Sen Adliye Şube Başkanı Dilşad Derya Peker, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Tüm yargı camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir daha böyle elim bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.