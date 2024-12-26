Bursa'nın otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada bir kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinden otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada sürücü, yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinden otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada sürücü, yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya seyir halindeki Emre Ü. (30) yönetimindeki 34 JP 3041 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Mezit Boğazı'nda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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