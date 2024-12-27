Bursa'da araçta bıçaklanan kişi öldü

Sağlık ekipleri, Zorlo'nun öldüğünü belirledi, zanlı A.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi 331. Sokak'ta, zeytinlik alan yanında park halindeki 16 NIM 49 plakalı otomobilde, A.S. ile Yusuf Zorlo (21) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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