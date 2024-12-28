İnegöl'de ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi'ndeki bir ahşap binada, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Evin çatısında hasara neden olan yangınla ilgili polis, çalışma başlattı.
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