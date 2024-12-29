Bursa'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şüphelinin Eğitim Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 86 şişe içinde 119 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Toplamda 100 şişe içinde 127 litre el yapımı alkollü içkiye ekiplerce el koyuldu.

Şüpheli, içkileri evinde yaptığını itiraf etti.

Ekipler yaptıkları incelemede, şişelerin içindeki içkilerin sahte olduğunu tespit etti.

Güzelyalı Yat Limanı deniz feneri civarında, E.S'nin bisikletinin arka sepetinde şişelere doldurulmuş kaçak içki satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, bu şişeleri satmaya çalışırken şüpheliyi suçüstü yakaladı.

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