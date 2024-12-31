Bursa'da trafik kazasına neden olduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayan sanığa 8 yıl 4 ay ceza

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, trafik kazası yaparak yakınının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Ekmekçi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık ise beraatini talep etti.

Sanığa, müşteki Enes Alptuğ G'ye karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, cezasını takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürdü.

Geçen yıl nisan ayında Karacabey ilçesi Dağesemen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Enes Alptuğ G'nin aracı arkadaşlarıyla seyir halindeyken iki kişi tarafından durdurulmuştu. Olay yerine daha sonra farklı kişiler de gelmiş ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Murat Ekmekçi, bıçakla Enes Alptuğ G'yi yaralamıştı.