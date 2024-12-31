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        Bursa'da husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:07
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        Bursa'da husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Aralarında husumet bulunan Oğuzhan A. (25) ile Mesut S, Alanyurt Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Mesut S. Oğuzhan A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Oğuzhan A. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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