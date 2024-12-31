Bursa'da husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aralarında husumet bulunan Oğuzhan A. (25) ile Mesut S, Alanyurt Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Mesut S. Oğuzhan A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Oğuzhan A. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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