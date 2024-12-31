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        Bursa'da vince çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 23:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:15
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        Bursa'da vince çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vince arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        11 Eylül Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vince, aynı yönde ilerleyen plakasız motosiklet çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki İbrahim D. (21) ile Ramazan Y. (26) savruldu.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan vinç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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