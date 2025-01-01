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        Uludağ'da yılbaşı coşkuyla karşılandı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:23
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        Uludağ'da yılbaşı coşkuyla karşılandı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi.

        Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son haftalardaki kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı.

        Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.

        Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı.

        Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi.

        Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, yılbaşına yüzde 100 dolu girdiklerini söyledi.

        Gelen misafirleri çeşitli etkinliklerle eğlendirdiklerini belirten Özenoğlu, şöyle konuştu:

        "Güzel bir yılbaşı oldu. İstediğimiz gibi kar da yağdı, herkes mutlu. İnsanlar Uludağ'ı tercih ediyor. Kayak ve kış turizmin başkenti ve burası için doğa harikası diyebilirim. Bu ortamı insanlar kışın değerlendirmek istiyor ve bu yüzden de yılbaşı kutlaması için tercih ediliyor. Yılbaşına iki sezondur kar olmadığı için buruk giriyorduk. Bu yıl çok güzel kar yağışı oldu ve Uludağ yılbaşına karla girdi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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