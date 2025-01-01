AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, yılbaşı gecesi görev yapan polis ekiplerini, hastaneleri ve taksi duraklarını ziyaret etti.

Mudanya'da görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Kılıç, daha sonra taksi duraklarında taksicilerle sohbet etti.

Ardından Mudanya Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanelerine giden Kılıç, hem sağlık çalışanlarının hem de tedavi gören hastalar ile yakınlarının yeni yıllarını kutladı.