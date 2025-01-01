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        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, yılbaşı gecesi görev yapan polis ekiplerini, hastaneleri ve taksi duraklarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:21 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:21
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        AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yılbaşında ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, yılbaşı gecesi görev yapan polis ekiplerini, hastaneleri ve taksi duraklarını ziyaret etti.

        Mudanya'da görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Kılıç, daha sonra taksi duraklarında taksicilerle sohbet etti.

        Ardından Mudanya Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanelerine giden Kılıç, hem sağlık çalışanlarının hem de tedavi gören hastalar ile yakınlarının yeni yıllarını kutladı.

        Kılıç ziyaretlere ilişkin yazılı açıklamasında, 2025 yılının Türkiye'ye refah, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yıla görevi başında giren, emniyet mensuplarını ve sağlık çalışanlarını unutmadık, görevlerini icra eden kamu personeline kolaylıklar diledik. Ayrıca, tedavi gören hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 2025'in aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz için birlik beraberlik yılı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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