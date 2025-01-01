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        Bursa'da diş hekimini bıçaklayan kadın tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hastası olduğu diş hekimini bıçaklayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:47 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:47
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        Bursa'da diş hekimini bıçaklayan kadın tutuklandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hastası olduğu diş hekimini bıçaklayan kişi tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Arabayatağı Mahallesi Özen Sokağı'nda H.H.Y'nin diş hekimi H.N.Ö'yü kesici aletle yaraladığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Y, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kuruma gönderildi.

        Özel bir klinikte, kadın hasta H.H.Y. ile diş hekimi H.N.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında kadın, yanında taşıdığı bıçakla H.N.Ö'yü sağ omzundan bıçaklamıştı. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.N.Ö, hafif yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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