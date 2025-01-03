Bursa'da akademisyenler tekstil sektörü temsilcileriyle buluştu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve tekstil sektörünün temsilcileri, "Sorun Çözüm Pazarı" etkinliğinde bir araya geldi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen etkinlikte, tekstil firmaları, AR-GE, tasarım, üretim, inovasyon, kalite konularında karşılaştıkları sorunları akademisyenlere aktardı.

Akademisyenlerin de sorunlara çözüm önerileri getirdiği buluşmada, geliştirilebilecek AB projeleri ele alındı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, tekstilin Bursa için öncü bir sektör olduğunu belirterek, bu alandaki sorunlara çözüm getirilmesinin önemini vurguladı.

Yaşanan sorunlara akademisyen-sanayi işbirliğiyle çözüm üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Çağlar, "Akademik akıl ile sektörü desteklemek ve yeni projeleri birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Şehirle, toplumla ve sektörle bütünleşen üniversitemiz, devamındaki süreçte gıda ve denizcilik sektörüyle de buluşacak. Bu sektörlerin çözümünde de BTÜ'lü akademisyeneler rol alacak." ifadesini kullandı.