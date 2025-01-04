İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

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