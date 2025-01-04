Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle iş yerinde ve araçlarda hasar oluştu.

Yaklaşık 30 kilometre yaşanan kovalamaca sonucunda sürücü, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önce karşı yönden gelen 16 AGA 713 plakalı kamyonete ardından bir iş yerine çarptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kamyonet ve iş yerine çarptıktan sonra yakalandı.

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