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        Bursa'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:44
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        Bursa'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Maden Mahallesi’nde, 81 yaşındaki A.K'nin kullandığı traktörün devrildiğini gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından A.K'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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