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        Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:21
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        Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde Kadir A. idaresindeki 16 BIP 467 plakalı otomobil ile Muhammed A. yönetimindeki 34 KHR 482 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle Kadir A. otomobilde sıkışırken diğer sürücü Muhammed A. ile yolcu konumundaki karısı Kübra A. yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Yaralılardan Kadir A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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