Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Kadir A. otomobilde sıkışırken diğer sürücü Muhammed A. ile yolcu konumundaki karısı Kübra A. yaralandı.

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