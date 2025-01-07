Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp bulundukları araçla kaçan 4 zanlı yakalandı

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şehir merkezindeki kovalamanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'na çıkan araç, yaklaşık 30 dakika sonra Bursa Otoyolu Kuzey Gişelerine yakın bir mevkide önce polis aracına daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak durdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında, içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu 43 ACB 995 plakalı SUV aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.