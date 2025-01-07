Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Teknik Üniversitesinde "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Teknik Üniversitesinde "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi
        ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi.

        Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salonunda Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Konferansta konuşan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Genel Sekreteri Hayreddin İşbilir, bilinçli tüketici olmak ve gıda endüstrisindeki üretim konulardan bahsetti.

        İşbilir, boykot etmenin önemine değinerek "Rabbimiz buyuruyor, 'Müminler kardeştirler.' O halde müminler birbirini sevmek zorundadır. Sevginin göstergesi sevdiğine zarar verdiklerini gördüğünde müdahale etmektir." dedi.

        - "Gerçek bir sevgi varsa sevdiğine zarar verdiklerinde müdahale etmen lazım"

        Boykot etmenin gerekliliğine dikkati çeken İşbilir, şunları söyledi:

        "Gerçek bir sevgi varsa sevdiğine zarar verdiklerinde müdahale etmen lazım. Peki benim ülfet ettiğim evladım, annem, babam, eşime böyle yapıyorsam ülfet etmediklerime yapmayacak mıyım? Mesela benim Endonezya'da, Malezya'da, Filistin'de, Gazze'de , Suriye'de, Myanmar'da ve Doğu Türkistan'da mümin kardeşim var. Öldürülüyorlar, müdahale etmem lazım. Bizim ne yapacağımızı efendimiz hayatıyla bize göstermiş. Hayber kalesinin fethinde 'Kıyametin koptuğunu bile görsen elindeki fidanı dik.' diyen peygamber ağaç kestirdi, demek ki bir hikmet var. Kaledekilerin hurma ticaretini engellemek için hurma ağaçlarını kestirerek onların ticari olarak zarara uğramasına sebep oldu. Ticaret kaynağına zarar verdi ve Yahudiler kolu bacağı kesilmiş gibi oldu. Ticaretlerine zarar gelen Yahudiler daha fazla gelmemesi için kaleyi teslim ettiler."

        Kesimhanelerin denetimi konusuna da değinen İşbilir, kesimhanelerde dünyadaki hiçbir helal sertifika kurumunun yapmadığını yapıp, kesimlerin izlenebileceği kamera sistemleri kurduklarını aktardı.

        Konferansa üniversitenin öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çarptığı otomobille devrilen motosikletinin arasında sıkıştı
        Çarptığı otomobille devrilen motosikletinin arasında sıkıştı
        574 yıllık caminin ses sisteminde kullanılan amfiyi çaldı
        574 yıllık caminin ses sisteminde kullanılan amfiyi çaldı
        Bursalı sanayiciler 2025 yılından umutlu
        Bursalı sanayiciler 2025 yılından umutlu
        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğinden "Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi" etk...
        Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğinden "Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesi" etk...
        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp bulundukları araçla kaçan 4 zanlı y...
        Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp bulundukları araçla kaçan 4 zanlı y...