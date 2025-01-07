Bursa Teknik Üniversitesinde "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Modern Dünyadaki Etik Duruş: Boykot" konferansı düzenlendi.

Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salonunda Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta konuşan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Genel Sekreteri Hayreddin İşbilir, bilinçli tüketici olmak ve gıda endüstrisindeki üretim konulardan bahsetti.

"Gerçek bir sevgi varsa sevdiğine zarar verdiklerinde müdahale etmen lazım. Peki benim ülfet ettiğim evladım, annem, babam, eşime böyle yapıyorsam ülfet etmediklerime yapmayacak mıyım? Mesela benim Endonezya'da, Malezya'da, Filistin'de, Gazze'de , Suriye'de, Myanmar'da ve Doğu Türkistan'da mümin kardeşim var. Öldürülüyorlar, müdahale etmem lazım. Bizim ne yapacağımızı efendimiz hayatıyla bize göstermiş. Hayber kalesinin fethinde 'Kıyametin koptuğunu bile görsen elindeki fidanı dik.' diyen peygamber ağaç kestirdi, demek ki bir hikmet var. Kaledekilerin hurma ticaretini engellemek için hurma ağaçlarını kestirerek onların ticari olarak zarara uğramasına sebep oldu. Ticaret kaynağına zarar verdi ve Yahudiler kolu bacağı kesilmiş gibi oldu. Ticaretlerine zarar gelen Yahudiler daha fazla gelmemesi için kaleyi teslim ettiler."