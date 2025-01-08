Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti

Altınordu altyapısından yetişen Emre Oymak, Altınordu, Niğde Anadolu FK ve Vanspor formalarını giydi. Bu sezon hiç maça çıkmayan Oymak, geçtiğimiz sezon Vanspor forması ile 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Altınordu altyapısından yetişen Hakan Öztürk, Altınordu, İnegölspor, Gümüşhanespor ve Somaspor formlarını giydi. Bu sezonun ilk devresinde Somaspor forması giyen Öztürk, 12 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

Hakan Öztürk ile 2,5 yıl, Emre Oymak ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacabey Belediyespor, Somaspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Öztürk ve Altınordu'dan orta saha oyuncusu Emre Oymak’ı kadrosuna dahil etti.

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