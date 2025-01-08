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        Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti

        Karacabey Belediyespor, Somaspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Öztürk ve Altınordu'dan orta saha oyuncusu Emre Oymak'ı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:56
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        Karacabey Belediyespor, 2 oyuncuyu transfer etti
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        Karacabey Belediyespor, Somaspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Öztürk ve Altınordu'dan orta saha oyuncusu Emre Oymak’ı kadrosuna dahil etti.

        Hakan Öztürk ile 2,5 yıl, Emre Oymak ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Altınordu altyapısından yetişen Hakan Öztürk, Altınordu, İnegölspor, Gümüşhanespor ve Somaspor formlarını giydi. Bu sezonun ilk devresinde Somaspor forması giyen Öztürk, 12 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

        Altınordu altyapısından yetişen Emre Oymak, Altınordu, Niğde Anadolu FK ve Vanspor formalarını giydi. Bu sezon hiç maça çıkmayan Oymak, geçtiğimiz sezon Vanspor forması ile 10 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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