Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta F.M, henüz bilinmeyen nedenle E.Ö'ye (53) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dizinin alt kısmından yaralanan E.Ö, sağlık ekibince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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