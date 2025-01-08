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        Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:37
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        Bursa'da silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta F.M, henüz bilinmeyen nedenle E.Ö'ye (53) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Dizinin alt kısmından yaralanan E.Ö, sağlık ekibince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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