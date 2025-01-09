Bursa'da sahte altın sattıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satmak isteyen kişilerin bulunduğu ihbarını aldı.
Çalışma başlatan polis, kuyumcuya sahte altın bozdurmak isteyen D.K, C.Ç, Z.O. ve G.A'yı yakaladı. Zanlıların üstünde ve araçlarında yapılan aramada 92 gram sahte altın, 80 bin 775 lira, 1400 dolar ve 20 avro ele geçirildi.
Polis, şüphelilerin Bursa ve Mudanya ile Gemlik ilçelerinde çeşitli gramajlarda sahte altın bozdurarak karşılığında para aldıklarını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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