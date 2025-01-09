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        BBDSO, piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile sahne aldı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ı konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:49
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        BBDSO, piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile sahne aldı
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ı konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

        Konserde sahne alan piyanistler Dürrüoğlu ve Aydın, "2 Piyano ve Orkestra için Konçerto" ve "Senfoni No: 2" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda şef ve piyanistlerin performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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