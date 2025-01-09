BBDSO, piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile sahne aldı

Gecenin sonunda şef ve piyanistlerin performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde sahne alan piyanistler Dürrüoğlu ve Aydın, "2 Piyano ve Orkestra için Konçerto" ve "Senfoni No: 2" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın'ı konuk etti.

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