Bursa'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın zanlısı yakalandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişiyi tabancayla bacağından vuran zanlı yakalandı.

Önceki gün, İhsaniye Mahallesi'ndeki bir kafede çalışan ve husumetli olduğu Ercan Özdemir'i, tıbbi maske takarak silahla bacağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Muhammet A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Muhammet A'nın, Özdemir ile önceden husumeti olduğunu, kendisine küfrettiğini bu yüzden tanınmamak için maske takarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, olayın adres sorup yanıt alamama gerekçesiyle işlendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ayrıca zanlının olayı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.