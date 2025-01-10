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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:24
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda gazetecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkın doğru bilgiye ulaşmasının önemine işaret etti.

        Basın özgürlüğüne değinen Bozbey, özel hayatın gizliliği, yalan haber, iftira ve algı yönetimi gibi unsurların basının gerçek işlevine zarar verdiğini belirtti.

        Bozbey, şunları söyledi:

        "Sorumlu, şeffaf ve tarafsız gazetecilik özgür bir toplumun en güçlü dayanağıdır. Kamu yararını gözeterek yapılan bu görev, toplumun güvenini kazanır ve saygı görür. Bu bağlamda basın ahlak yasasının çıkarılması ve mesleğini etik ilkelerle sürdüren gerçek basın mensuplarının korunması hem toplum hem de bizler için hayati önem taşır."

        Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da iletişim fakültelerinden mezun olanların büyük çoğunluğunun mesleklerini yapamadıklarını dile getirerek, "Bunların önüne geçebilmek için mutlaka bir meslek yasamızın olması lazım. Bu yasayla, mesleğe başlayanların aynı mali müşavirler, avukatlar gibi bir yıl staj yapıp sonra gazetecilik kimliğini alması lazım." dedi.

        Programda, CHP Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Baysal, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da konuşma yaptı.

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