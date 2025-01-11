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        Bursa'da karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşılıksız çek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:12
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        Bursa'da karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşılıksız çek suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yaklaşık 100 milyon liralık karşılıksız çek düzenlemek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan firari Ş.Y'nin (45), yakalanması için çalışma başlattı.

        Ş.Y'nin adresini tespit eden polis ekipleri, hükümlüyü operasyonla gözaltına aldı.

        Hükümlü Ş.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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