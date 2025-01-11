Bursa'da karşılıksız çek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yaklaşık 100 milyon liralık karşılıksız çek düzenlemek suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan firari Ş.Y'nin (45), yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.