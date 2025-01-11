Bursa'da maden sahasındaki patlatma sonrasında kaya parçalarının altında kalan çalışan öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

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