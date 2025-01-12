Bursa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İnegöl'den Ortaköy istikametine seyir halindeki Batuhan O. (19) idaresindeki 16 ATE 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye savrulup takla attı.
Kazada sürücü Batuhan O. ile otomobildeki Fatih Ö. (25) ve Berksan M. (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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