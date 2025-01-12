Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

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