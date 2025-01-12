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        Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:51 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:02
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        Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İslam K. (50) idaresindeki 54 KZ 758 plakalı mandalina yüklü tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet altı mevkisinde, Süleyman Candar'ın (55) kullandığı 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır da 50 metre sürüklendikten sonra devrildi.

        Yaralılar sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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