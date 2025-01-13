Bursa'da akredite arama kurtarma ekip üyelere arma töreni düzenlendi

Bursa’da, AFAD Başkanlığının akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Kentsel Arama Kurtarma ekip üyelerine armaları teslim edildi.

Uludağ Üniversitesi Fethiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı Hüseyin Ceven, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan katıldı.

Törende, AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan Kentsel Arama Kurtarma sınavlarında başarılı olan 943 kişilik 23 ekip, armalarını aldı.

"Rakip değil, ekibiz!" vurgusu ile birlikte hareket etmenin gücü dile getirilirken, gönüllülüğün sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda vazife olduğu ifade edildi.