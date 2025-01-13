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        Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:04
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        Bursa'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.

        Zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez ile beraber 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesinde bulunan kuyumcular çarşısına gitti.

        Burada oğlunu gözden kaybeden baba, karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

        Ailenin civardaki sokak ile caddelere kayıp afişleri asması ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemesi sonucunda Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi'nde görüldüğü öğrenildi.

        İhbar üzerine Necmettin Sönmez'in son görüldüğü yerde JAK, İHH, ANDA, NAK ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına altıncı gününde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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