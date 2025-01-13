RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, derneğin yeni dönem projelerini anlattı

Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) yeni dönem Başkanı Murat Evke, derneğin yeni dönem vizyonu, hedefleri ve projeleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Nilüfer ilçesindeki RUMELİSİAD Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Evke, gelecek iki yılı kapsayacak şekilde çeşitli ekonomi zirveleri planladıklarını ifade etti.

Kıbrıs'ta 6 ve 9 Şubat arasında Kıbrıs Ekonomi Zirvesi'ni yapacaklarını söyleyen Evke, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı ve Büyükelçimizi ziyarete gideceğiz. Oradaki Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı da bizim Kıbrıs ekonomi zirvemize katkı sağlayacaklarını, şimdiden katılacaklarını beyan ettiler. Program önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacak. Bu program da ilk defa Kıbrıs'ta bir Rum derneğin yaptığı etkinliklerden bir tanesi olacak."

Evke, ilerleyen tarihlerde Mayıs 2025'te Üsküp'te Balkan Ekonomi Zirvesi, Kasım 2025'te Karadağ ve Bursa'da Ekonomi Zirveleri gerçekleştirileceğini kaydetti.

Dernek Başkanı Evke, "Yurtdışı İlişkiler ve Lobi Komitesi" kurduklarını, Bursa'da bulunan fahri konsoloslarla bir araya geleceklerini belirtti Evke, "Yine bu komite içerisinde 8 adet ülke temsilciliği oluşturduk. Her Balkan Ülkemizin bir temsilcisi var ve onlar birebir bütün ülkelerle temas içindeler. Geçtiğimiz günlerde ilk yurt dışı gezimizi Karadağ'da gerçekleştirdik. Bölgedeki tüm etkin kurum ve kuruluşlarla görüştük ve bizim için çok verimli bir ziyaret oldu." diye konuştu.

Evke, meslek edindirmeye çok önem verdiklerini, yeni girişimci gençleri eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi planladıklarını ve bu sebeple çeşitli okullarda kariyer günleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile protokol imzaladıklarını ve çalışmaların sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Yine bu protokol kapsamında Görükle Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu arasında lise öğrencilerinin kendi şehirlerinde bulunan üniversiteyi tanıyarak, meslek okullarında kendi okudukları bölümlerde ön lisanslarını tamamlamalarını teşvik etmek üzere öğrenci ve velilerle bir tanıtım toplantısı planlandı. Şubat ayı sonunda gerçekleşecek ve birçok konuda devam ediyor. RUMELİSİAD Vakfı'nda Vakıf Başkanı Taner Başkanım sağ olsun bu dönem ciddi bir çalışma içerisine girdik. RUMELİSİAD Vakfını yukarı taşıma hedefini büyüttük. Şu anda 217 öğrenciye 18 ay boyunca burs imkanı sağladılar. Buradan teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha da fazla olur. Sponsorluğunu RUMELİSİAD Derneğin üstlendiği ve Vakıf Eğitim Bursları yararına Nisan ayı içerisinde 5 kez sahnelenecek olan 'Bimarhane' yani Bimarhane tımarhane demek. 'Bimarhane' adlı komedi tiyatro oyununun tüm geliri Rumeli Vakfı'nın eğitim bütçesine aktarılacak. Bunu da buradan şimdiden duyurmuş olalım."