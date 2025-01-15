Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.

Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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