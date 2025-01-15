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        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:53
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        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
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        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

        Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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