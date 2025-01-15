Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.
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