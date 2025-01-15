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        Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında 10 bin kişiye eğitim verdi

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2024 yılında üye firmalarının rekabet gücünü artıracak, bilgi ve becerilerini geliştirecek 71 eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:14
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında 10 bin kişiye eğitim verdi
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2024 yılında üye firmalarının rekabet gücünü artıracak, bilgi ve becerilerini geliştirecek 71 eğitim programı düzenledi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılını başarılı bir ihracat geliriyle tamamlayan UİB, yıl boyunca düzenlediği eğitim programlarıyla üye firmalara katkı sağladı.

        Güncel ve yenilikçi konularda gerçekleştirilen 71 eğitim programına, 10 bin kişi katıldı.

        Eğitim duyurularını, eğitim başvurularını ve eğitim sonrası sertifikalarını UİB Akademi'nin internet sitesi üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilirken, eğitimlerin bazı kesitleri de geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla UİB'in sosyal medya kanalında yayınlandı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, birlik olarak eğitime verdikleri önemi 2024 yılında bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.

        UİB olarak, eğitim faaliyetlerini 2025 yılında da sürdüreceklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Üyelerimizin taleplerine uygun, güncel ve yenilikçi konularda düzenlediğimiz 71 eğitimle 10 bin kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital platformları etkin kullanarak, eğitim duyurularından sertifika süreçlerine kadar her aşamayı çevrimiçi yürütmekteyiz. Bu sayede üyelerimizin eğitimlere kolayca erişimini sağlıyoruz. Amacımız, ihracatçılarımızın küresel pazarların gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt vermelerini sağlamak ve bölge ekonomisine katkı sunmaktır."

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