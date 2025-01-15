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        Nazım Hikmet'in eşyaları 123'üncü doğum gününde Bursa'da sergilendi

        Bursa'da şair Nazım Hikmet Ran'ın 123'üncü doğum yılı dolayısıyla kendisine ait eşyaları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:49
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        Nazım Hikmet'in eşyaları 123'üncü doğum gününde Bursa'da sergilendi
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        Bursa'da şair Nazım Hikmet Ran'ın 123'üncü doğum yılı dolayısıyla kendisine ait eşyaları tanıtıldı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtma Dairesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nazım Hikmet'in eşyalarının tanıtımını yaptı.

        Bozbey, yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in Bursa'da geçirdiği yılların önemini ve kendisinden sonra yetiştirdiği kişilerin de Bursa için çok kıymetli olduğunu anlattı.

        Nazım Hikmet'in Bursa ile ilgili fazla hikayesinin olduğunu belirten Bozbey, "Bunu bizim çok iyi değerlendirmemiz, çok iyi anlamamız lazım. Aslında 'Nazım Hikmet Bursalı' diyebiliriz. Böyle bir dünya çapında hakikaten dünyaya ilham olmuş bu şairimizin bizler tarafından artık Bursalı olarak değerlendirilmesi ve gelen turistlere de gelen yerli yabancı kişilere de Nazım'ı mutlaka anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Bozbey, Nazım Hikmet ve Bursalı sanatçılarla ilgili ileriye dönük çalışmalarının olduğunu söyledi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç'ın da konuştuğu programa çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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