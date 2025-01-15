Bursa'da bir arazide 6 köpek ve 1 kedi ölü bulundu

Hayvanların kesin ölüm nedeninin Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacağı bildirildi.

Kurşunlu Mahallesi'ne besleme yapmaya giden bir grup hayvansever, Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu'nun yakınındaki boş arazide 6 köpek ve 1 kedinin hareketsiz yattığını gördü.

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