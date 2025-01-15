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        Bursa'da bir arazide 6 köpek ve 1 kedi ölü bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki boş arazide 6 köpek ve 1 kedi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:59
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        Bursa'da bir arazide 6 köpek ve 1 kedi ölü bulundu
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        Bursa'nın Gemlik ilçesindeki boş arazide 6 köpek ve 1 kedi ölü bulundu.

        Kurşunlu Mahallesi'ne besleme yapmaya giden bir grup hayvansever, Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu'nun yakınındaki boş arazide 6 köpek ve 1 kedinin hareketsiz yattığını gördü.

        Yapılan incelemede hayvanların öldüğü belirlendi.

        Hayvanların kesin ölüm nedeninin Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile belli olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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