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        Uludağ'daki evcil hayvan oteli yarıyıl tatilinde tam kapasite hizmet verecek

        MUSTAFA BİKEÇ - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hayvanlarını yanından ayırmak istemeyenlerin tercih ettiği evcil hayvan otelinde yarıyıl tatili için doluluk tam kapasiteye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:12
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        Uludağ'daki evcil hayvan oteli yarıyıl tatilinde tam kapasite hizmet verecek
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        MUSTAFA BİKEÇ - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hayvanlarını yanından ayırmak istemeyenlerin tercih ettiği evcil hayvan otelinde yarıyıl tatili için doluluk tam kapasiteye ulaştı.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'daki otel ve işletmeler, yarıyıl tatili öncesinde misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

        Kayak merkezinde tatilini yaparken hayvanını yanından ayırmak istemeyen tatilciler, Uludağ'daki "evcil hayvan oteli"ni tercih ediyor.

        Uludağ'da 5 yıl önce hizmete giren otelde evcil hayvanlar için özel odalar bulunurken, hayvan sahipleri de aynı otelde konaklayabiliyor.

        Otelde hayvanlara kuaför hizmeti veriliyor, günlük bakımları veteriner hekim kontrolünde yapılıp günün belirli saatlerinde yürüyüşe çıkarılıyor.

        Yılbaşı tatilinde tam kapasite hizmet veren işletme, yarıyıl tatilinde de aynı doluluk oranıyla misafirlerini ağırlayacak.

        Rezervasyonların günler öncesinden yapıldığı otelde, kedi ve köpeklere farklı standartlara sahip odalarda hizmet sunuluyor.

        Kayak merkezindeki otelde yer bulamayan bazı tatilciler ise hayvanlarını aynı işletmenin Bursa'daki hastane ve pet otel olarak hizmet verilen bölümüne de bırakabiliyor.

        - "Çok talep alıyoruz"

        İşletme Müdürü Süleyman Güngör, AA muhabirine, 5 yıl önce hayvanlarından ayrılmak istemeyenler için işletmelerinin böyle bir karar aldığını söyledi.

        Sezonun iyi başladığını ve durumdan memnun olduklarını anlatan Güngör, "Geçen yılla kıyasladığımızda bu yılı daha iyi geçiriyoruz. Geçen yıl kar pek yoktu, bu yıl kar iyi başladı, doluluklar da güzel." dedi.

        Güngör, hayvanseverler için konsept oluşturduklarını ve odaların bir bölümünü onlara ayırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Uludağ'da hayvan kabul eden tek otel biziz. 7 kilograma kadar evcil hayvan kabul ediyoruz. Misafirlerimiz burada hayvanlarıyla beraber konaklama yapabiliyor. Güzel bir uygulama, misafirlerimiz de güzel karşılıyor. Uludağ'da bu uygulamayı yapan tek otel biziz, gayet memnunlar. Çok talep alıyoruz. Kimse hayvanını yanından ayrılmak istemediği için tatile de beraber gelmek istiyor. Bu hizmet verildiği için hayvanları olan misafirlerimiz direkt bize geliyorlar. Burada da onlarla birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Misafirlerimiz hayvanlarıyla beraber kayak yapıyor, telesiyeje biniyor, yürüyüş yapıp güzel vakit geçiriyorlar."

        Güngör, 70 odalı otelin bir kısmını evcil hayvanlara tahsis ettiklerini, odaların büyüklüklerinin 12 ila 40 metrekare arasında değiştiğini anlattı.

        Bursa merkezde bir işletmelerinin olduğunu dile getiren Güngör, "Misafirlerimiz gelirken oraya bırakıp burada konaklama yapabiliyorlar. Orada 7 gün 24 saat canlı kamerayla izleyebiliyor. Burada hayvanın tüm ihtiyacı, bakımı yerine getiriliyor." dedi.

        - Sağlık kontrolleri de yapılıyor

        İşletmenin veteriner teknikeri Begüm Dünbek de donanımlı ve alanında uzman hekimlerle hayvan sahiplerine hizmet verdiklerini söyledi.

        Uludağ'a tatile gelen misafirlerin hayvanlarını kendilerine güvenle bırakabildiğini vurgulayan Dünbek, "Sadece otel değil bunun yanında bir de hastane olduğumuz için uzman ekibimiz tarafından pati dostlarımızın sağlık kontrollerini yerine getiriyoruz. Onları düzenli bir şekilde dışarı çıkarıyoruz, gözlem altında tutuyoruz. Herhangi bir şey gözümüze çarptığı zaman hayvan sahiplerimizi bilgilendiriyoruz." dedi.

        Dünbek, tatilcilerin, hayvanlarını kameralarla her zaman izleyebildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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