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        Yazar Alev Alatlı'nın adı Bursa'daki tarihi binada yaşatılıyor

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ipek fabrikası olarak inşa edilen, daha sonra köşk ve yetimhane olarak da kullanılan tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı, yapılan restorasyonun ardından yazar Alev Alatlı'nın adını taşıyan sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:13
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        Yazar Alev Alatlı'nın adı Bursa'daki tarihi binada yaşatılıyor
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        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ipek fabrikası olarak inşa edilen, daha sonra köşk ve yetimhane olarak da kullanılan tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı, yapılan restorasyonun ardından yazar Alev Alatlı'nın adını taşıyan sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

        Kentin önemli sivil mimari örneklerinden olan, 4 bin metrekarelik arsa üzerine kurulu 168 yıllık tarihi yapı, Yıldırım Belediyesince yapılan 3 yıllık restorasyonun ardından yeniden ayağa kaldırıldı.

        "Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi" adıyla sosyal yaşam merkezi olarak faaliyetine başlayan tarihi yapıda kafeterya, kütüphane, sergi, toplantı ve konferans salonları yer alıyor.

        Merkezde, 2 Şubat 2024'te yaşamını yitiren yazar Alev Alatlı'nın adı yaşatılıyor.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, ilçedeki tarihi binayı belediye olarak restore ederek kültür ve sanat dünyasına kazandırdıklarını söyledi.

        Tarihi yapının, geçmişin kadim izlerini taşıdığını belirten Yılmaz, "Burası bir ipek fabrikası olarak inşa edilmiş, 30 yıl kadar süre içerisinde de bir yetimhane olarak çocuklarımıza sahip çıkmış bir bina." dedi.

        Yılmaz, mekanın henüz resmi açılışının yapılmadığını ancak vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

        - "Huzur veren bir mekan"

        Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nin bahçesiyle, kütüphanesiyle, konferans ve toplantı salonlarıyla tüm Bursalıların tercih ettiği bir mekan olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "İnşallah bahar aylarında açılışını gerçekleştireceğiz. Büyüklerimiz, ailelerimiz, kütüphaneyle birlikte kullanmak isteyen gençlerimiz için de çok özel bir mekan. 4 bin metrekarelik bir bahçesi mevcut, bin metrekarelik, üç katlı binamızın kullanım alanı mevcut. Bu anlamda huzur bulmak isteyen, kendini dinlemek isteyen, bir kahve içmek isteyen tüm Bursalı hemşehrilerimize veya misafirlerimize hizmet eden, huzur veren bir mekan."

        Yılmaz, bu tarz tarihi yapılarda restorasyon sürecinin hassas olmasından kaynaklı çalışmaların yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ifade etti.

        Alev Alatlı'nın yakın zamanda hayatını kaybettiğini anımsatan Yılmaz, "Alev Alatlı, değerli bir mütefekkirimiz, aydın bir insanımız. Kadim değerlerimize sahip çıkan, onları bize hatırlatan güzel özdeyişleri ve eserleri var. Bu eserleri gençlerimizle buluşturmak ve yaşatmak adına onun ismini buraya verdik." diye konuştu.

        Yılmaz, 2025 yılında ise merkezin arka tarafında bulunan ve Fevziye Parkı ile Hünkar Köşkü'nü kapsayan 50 bin metrekarelik bir alanda "Hünkar Korusu Projesi"nin adımlarını atmaya başlayacaklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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