Bursa'da Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı

Zeka Oyunları Süper Ligi, 9 ilçeden 97 ilkokul ve 56 ortaokuldan 1300 öğrenci ve 183 öğretmenin rehberliğinde 5 ay boyunca devam edecek.

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