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        Bursa'da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:57 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:04
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        Bursa'da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alanyurt yolunda 4 otomobil zincirleme kaza yaptı.

        Kazada, 16 BEN 152 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Dilan B. (25) ve kardeşi Eda B. (22) hafif şekilde yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Kazanın ardından trafik durma noktasına gelirken kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

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