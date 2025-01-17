Bursa'da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada, 16 BEN 152 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Dilan B. (25) ve kardeşi Eda B. (22) hafif şekilde yaralandı.

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