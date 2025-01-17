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        Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli düzenlendi

        Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 23:50
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        Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli düzenlendi
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        Bursa'da "Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi.

        Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Celalettin Yanık üstlendi.

        Panelde konuşan Prof. Dr. Erol Göka, dünyanın tarihte dönüm noktalarından sayılabilecek günleri yaşadığını söyledi.

        Gazze'de yaşananların insanlığı etkilediğini aktaran Göka, "Ekim 2023'ten beri Gazze hadiseleri ortaya çıktıktan itibaren ve olup biteni görünce diyorum ki Gazze milattır. Bundan sonra hiç değilse biz yaşarken olayları, 'Gazze'den önce, Gazze'den sonra' diye ayıracağız. Başka türlü düşünemiyorum." diye konuştu.

        Göka, Gazze meselesinde olayın geçmişinin bir hak mücadelesini olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "'Neden Hamas'a bir şey söylemiyorsun?' diyorlar, söylemem, söylemeyeceğim. Çünkü ben olayların arka planını biliyorum. Çünkü Filistin'in ve Hamas'ın mücadelesinin zeminini biliyorum, o yüzden de söylemem. Böyle askeri teknik bir konudan konuşmuyorum ki ben. Hak ve adalet meselesini dert edinmişim ona çare bulmaya çalışıyorum. O konudaki fikirlerimi söylüyorum. Kim kimi kaçırmış ne olmuş, o değil mesele. Mesele şu; herhangi bir siyasi olayı gerekçe gösterip, herhangi bir askeri olayı gerekçe gösterip 20 bin çocuğu nasıl katlettin. Bunun bana gerekçesini anlat, böyle bir gerekçe olabilir mi?"

        - Uluslararası hukuk alanı

        Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken de Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurusu ve Güney Afrika'dan böyle bir başvurunun neden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Güney Afrika'da geçmişte beyaz ırkçı apartheid rejiminin yaşattıklarından dolayı böyle bir sonuca varıldığına işaret eden Yelken, şunları dile getirdi:

        "7 Ekim'deki saldırıyı bahane ederek İsrail, Gazze'de eşine rastlanmayan bir vahşete imza attı. Çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden sivilleri katlediyor; hastaneleri, ibadethaneleri, okulları, binaları, fırınları, ambulansları vuruyor. Sağlık personeli ve gazetecileri öldürmekten bir an için geri durmuyor. Nitekim en son ABD'de Dışişleri Bakanı görevinden ayrılması nedeniyle bir teşekkür konuşması yaparken malumunuz orada Amerikalı bir gazeteci kaç tane meslektaşının öldürülmesinden sorumlu olan 'İsrail'le ilgili ne yaptınız?' sorusunu sormuştu. 2 milyondan fazla insanın yaşadığı şehri abluka altına aldılar, elektrikleri kestiler, sularını kestiler. İçeriye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermedi. Belki yeryüzünde ilk defa bu kadar vahşice bir yöntem kullanıldı. Nitekim Uluslararası Ceza Mahkemesi açlığı bir savaş yöntemi olarak kullandığı için Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı."

        İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkut ise uluslararası hukukun aldığı kararların uygulanabilirliğinden söz ederek, şunları kaydetti:

        "Bu kararda aslında beklenen şu; 'uluslararası camianın baskı yaratarak bu kararı uygulatması. Fakat gelin görün ki uluslararası camia bu şekilde örgütlenmiş bir camia değil. Devletlerin eşit bile temsil edilmediği bir uluslararası örgütlenme ortamından bahsediyoruz dünyada küresel düzeyde. Bu da tabii kimin uygulayacağı sorusunu ortaya çıkartıyor."

        Panelin düzenlendiği salonda Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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