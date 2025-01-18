Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
Bursaspor Yörsan: Michineau 16, Sarper David Mutaf 11, Pipes, Grantham 18, Gavrilovic 17, Brown 17, Ömer Utku Al, Berkay Candan 6, Sharma, Mehmet Atalan
Aliağa Petkimspor: Dotson 10, Van Beck 15, Williams 30, Tyree 14, Troy Selim Şav 4, Russell 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge, Salinas 10, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 30-25
Devre: 40-55
3. Periyot: 66-79
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.