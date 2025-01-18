Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL

        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

        Bursaspor Yörsan: Michineau 16, Sarper David Mutaf 11, Pipes, Grantham 18, Gavrilovic 17, Brown 17, Ömer Utku Al, Berkay Candan 6, Sharma, Mehmet Atalan

        Aliağa Petkimspor: Dotson 10, Van Beck 15, Williams 30, Tyree 14, Troy Selim Şav 4, Russell 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge, Salinas 10, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir

        1. Periyot: 30-25

        Devre: 40-55

        3. Periyot: 66-79

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 70 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 70 ölü
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenle...
        Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenle...
        İnegölspor-Altınordu: 0-0
        İnegölspor-Altınordu: 0-0
        5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru öldü
        5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru öldü
        Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaparken çarpıştı
        Uludağ'da 2 kayakçı, kayak yaparken çarpıştı
        Bursa'da rüzgar türbinin kanadını taşıyan tır su kanalına düştü
        Bursa'da rüzgar türbinin kanadını taşıyan tır su kanalına düştü
        Bursa'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı
        Bursa'da Çanakkale şehitleri dualarla anıldı