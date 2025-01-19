Bursa'da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kazada, F.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.