Bursa'da ormanlık alanda bir kişinin cesedi bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bir kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Karabıyık'ın bıçaklanmış ve bir bölümü yanmış haldeki cesedini buldu..

Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu.

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