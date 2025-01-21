Bursa'da ormanlık alanda bir kişinin cesedi bulundu
Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu.
Önceki gün ilçeye bağlı kırsal Tacir Mahallesi'ndeki evinden çıkan Mehmet Karabıyık'ın (18), akşam evine dönmemesi üzerine, ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Karabıyık'ın bıçaklanmış ve bir bölümü yanmış haldeki cesedini buldu..
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bir kişiyi gözaltına aldı.
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