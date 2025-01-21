Bursa Ticaret Borsası'nın 2024 tescil işlem hacmi yüzde 42,2 arttı

Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) geçen yıl tescil işlem hacmi, 2023'e göre yüzde 42,2 artarak 46,5 milyar lirayı aştı.

BTB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, borsanın 2024 yılı tescil işlem hacminin 46 milyar 531 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Borsa kotasyonuna tabii ürünler arasında en çok işlem görenlere değinen Matlı, şunları kaydetti:

"Tescil işlem hacminde ilk sırayı 14 milyar 163 milyon lirayla zeytin, zeytini 8 milyar 677 milyon lirayla yaş sebze-meyve, 4 milyar 546 milyon lirayla et, 4 milyar 488 milyon lirayla canlı hayvan ve 2 milyar 596 milyon lirayla mısır izledi. Borsa olarak üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkı sunmak, üreticilerimizin emeğini değerli kılmak ve ticaret hacmini artırmak adına sürekli çalışıyoruz. 2024 yılı verileri, bu çabalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor."

Matlı, BTB'nin A Grubu büyük hissedarı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'ndaki gelişmelere dikkati çekerek, "2024 yılı boyunca TÜRİB'de 1 milyar 204 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirdik. BTB acente kaydındaki yatırımcı sayısı da yüzde 13 arttı. TÜRİB üzerinden yapılan işlemlerde özellikle mısır, arpa, buğday ve zeytin gibi stratejik ürünler öne çıktı." ifadesini kullandı.

BTB'nin 100. yılında elde edilen başarının ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Matlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bursa Ticaret Borsası, 100 yıllık tarihi boyunca üyelerimizin ticaretine rehberlik etmiş, bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenmiştir. Bugün, bu köklü geçmişin bize verdiği güçle tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ticaretin geleceğine yön vermeye devam ediyoruz. Bu başarılar, hep birlikte daha güçlü yarınlara yürüme kararlılığımızın bir ifadesidir. Borsa olarak üyelerimize daha geniş olanaklar sunmak ve işlem hacmimizi daha da artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bursa'nın tarım ve ticaretteki lider rolünü pekiştirecek projelerle ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Başarımıza katkı sunan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."