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        İnegöl'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:58
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        İnegöl'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, aranan şahısların yaklaanmasına yönelik Cerrah Mahallesi'nde operasyon yaptı. Ekipler, yaralama ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A'yı (37) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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