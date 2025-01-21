İnegöl'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Jandarma ekipleri, aranan şahısların yaklaanmasına yönelik Cerrah Mahallesi'nde operasyon yaptı. Ekipler, yaralama ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A'yı (37) yakaladı.

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