Bursa'ya 2060 yılına kadar içme suyu sağlayacak Çınarcık barajında çalışmalar sürüyor

Bursa'da 2060 yılına kadar içme suyu sorununu ortadan kaldırması beklenen "Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi"nde çalışmalar ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel ısınma sebebiyle sıcaklıkların artması, kış yağışlarının azalması, yüzey sularının kaybı, kuraklıkların sıklaşması gibi etkiler su kaynaklarının varlığını tehdit ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim konusunda Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar Bursa'nın su ihtiyacını karşılayacak "Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi"nde çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğüne değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın yoğun göç alan kentlerin başında geldiğinin altını çizdi.

Kentte sağlıklı içme suyuna erişim ihtiyacının daha da artırdığını kaydeden Bozbey, şunları ifade etti:

"Bursa'nın içme suyu ihtiyacını 2060 yılına kadar Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte karşılayacak olan Çınarcık Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Suyu kente ulaştıracak iletim hattı çalışmalarında önemli aşamalar kaydettik. BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tamamlandığında 68 kilometrelik içme suyu hattı imalatı ile 21 bin metreküp hacimli 3 adet içme suyu deposunun inşaatını tamamlamış olacağız. Çınarcık Barajı tam kapasitesiyle devreye girdiğinde Bursa'nın mevcut günlük içme suyu kapasitesine, 300 bin metreküplük daha arıtılmış içme suyu rezervi sağlamış olacağız. Çınarcık Barajı, Bursa'nın içme suyu tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminindeki çalışmalarımız artan tempoyla devam edecektir."