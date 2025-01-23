Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 03:22 Güncelleme: 23.01.2025 - 03:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da birini bıçaklayıp kaçarken kaza yapan zanlının aracında bulunan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü.

        Serhat K. ile Murat M, Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından Murat M, Serhat K'yi bıçaklayıp, 16 NLM 32 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

        Ağır yaralanan Serhat K, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

        Kaçan zanlı Murat M, otomobille Bursa Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.

        Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Serhat A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Murat M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        Los Angeles'ta yeni yangın!
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Bursa'da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da gece kulübü çalışanı 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da bıçaklı kavgaya karışan arkadaşı ile kaçarken kazada öldü; 2 yaral...
        Bursa'da bıçaklı kavgaya karışan arkadaşı ile kaçarken kazada öldü; 2 yaral...
        'Manevi danışman' adı altında dini istismar eden kadın gözaltına alındı
        'Manevi danışman' adı altında dini istismar eden kadın gözaltına alındı
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınd...
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınd...