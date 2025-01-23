Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı

Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okul temizliğine devam edildiğini belirten yetkililer, Gürsu ilçesi Zafer Ortaokulunun da temizliğinin yapılarak ikinci dönem eğitimine hazır hale getirileceğini bildirdi.

Hükümlüler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, inşaatı biten Yıldırım Belediye Ortaokulunun inşaat temizliği, mefruşat taşıma ve yerleştirme işlemlerini yaptı.

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