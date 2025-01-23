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        Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı

        Denetimli serbestlik hükümlüleri, Yıldırım ilçesinde inşaatı biten okulu temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:08
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        Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı
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        Denetimli serbestlik hükümlüleri, Yıldırım ilçesinde inşaatı biten okulu temizledi.

        Hükümlüler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince, inşaatı biten Yıldırım Belediye Ortaokulunun inşaat temizliği, mefruşat taşıma ve yerleştirme işlemlerini yaptı.

        Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okul temizliğine devam edildiğini belirten yetkililer, Gürsu ilçesi Zafer Ortaokulunun da temizliğinin yapılarak ikinci dönem eğitimine hazır hale getirileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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