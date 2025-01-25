Bursa'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
M.O.K. (32) idaresindeki 16 BEK 830 plakalı hafif ticari araç, Göl Yolu Fabrikalar Bölgesi'nde yol kenarındaki ağaca çarpıp savruldu.
Kazada yaralanan sürücü M.O.K. ve araçta yolcu olarak bulunan R.İ.K. (24) olay yerine sevk edilen ambulansla, Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.